تنديداً وتصدياً للاستيطان.. الإضراب يَعُمّ محافظة الخليل

إضراب في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

عمّ الاضراب الشامل محافظة الخليل، اليوم الاثنين، تلبية لدعوة حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، للتنديد والتصدي للهجمة الاستيطانية، التي تستهدف المدينة، وبلدتها القديمة.



وقالت (فتح): إن استهداف الخليل، واستباحة الحرم الإبراهيمي الشريف، والاستيلاء على الأراضي في شمال المحافظة وجنوبها، وفي مسافر يطا، وعمليات المداهمة والاستيلاء المستمرة في كافة مناطق المحافظة، تدلل على أن هناك قراراً سياسياً من حكومة اليمين المتطرف بالهجوم على الخليل، وتهويد البلدة القديمة، استكمالاً لمخطط التهويد، ومحاولة تغيير الحقائق التاريخية على الأرض.



وأكدت الحركة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أنها ستعمل بكل جهد ممكن لوقف الإجراءات الاحتلالية التهويدية في الخليل، وباقي أراضي دولة فلسطين، وفاءً لدماء الشهداء ونضالات شعبنا، وحقه في تقرير المصير فوق أرضه التاريخية.