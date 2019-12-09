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الحوثيون يهددون بضرب أهداف إسرائيلية بـ "دقة عالية"

الحوثيون يهددون بضرب أهداف إسرائيلية بـ "دقة عالية"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير دفاع جماعة (أنصار الله) الحوثية، محمد العاطفي امتلاك قواته بنكاً للأهداف العسكرية الإسرائيلية، مضيفاً: "لن تتردد القوات المسلحة في ضربها بدقة عالية، إذَا ما قررت القيادة العليا ذلك".

وقال العاطفي، وفق صحيفة (المسيرة) اليمنية: "نحن نمتلك بنك أهداف عسكرية بحرية وبرية للعدو الإسرائيلي، وقواتنا الاستراتيجية قادرة على إصابة أهدافها بدقة عالية، بقرار من قيادتنا، ولن نتردد ثانية واحدة في تدمير أهداف العدو الإسرائيلي، وأَهم منشآته الحيوية التي تشكل خطراً على أمن واستقرار المنطقة، والعالم أجمع".

وأضاف العاطفي: "العدو الصهيوني، يجب عليه، أن يستوعب ذلك جيدًا، ويوقف مشاركته دول التحالف في عدوانها على اليمن، ومن أنذر فقد أعذر".

ونوه إلى أنه من الطبيعي، أن يتوجس رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، "خوفاً ورعباً من اليمن، لأَنه يدرك جيداً أن الدم اليمني لم ولن يذهب هدراً، والثأر قادم لا ريب فيه".

وأكد العاطفي، أن القوات المسلحة، استكملت كل جوانب البناء التي تؤهلها لشن هجوم استراتيجي شامل يشل قدرات العدو؛ ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على سيادة الأرض اليمنية، وقتل اليمنيين الأبرياء.

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