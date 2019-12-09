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تفاصيل اتصال هاتفي بين بن سلمان وترامب

تفاصيل اتصال هاتفي بين بن سلمان وترامب
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
عبر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عن تعازيه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومواساته ودعمه لأسر ضحايا حادث إطلاق طيار سعودي النار على زملائه الأمريكيين في قاعدة عسكرية بفلوريدا.

وقالت وكالة (واس) السعودية الرسمية، إن بن سلمان، عزى ترامب بـ "الحادث المأساوي بولاية فلوريدا، وعبر له عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل" في  اتصال هاتفي أجراه معه الليلة الماضية، كما نقل له "مشاعر الشعب السعودي، الذي عبر عن ألمه وصدمته تجاه هذه الجريمة الشنيعة".

وأكد ولي العهد التزام المملكة العربية السعودية بالعمل مع الولايات المتحدة؛ لمنع وقوع هجوم مروع مثل إطلاق النار في بينساكولا مرة أخرى.

وأكد ولي العهد للرئيس الأمريكي، أن السلطات السعودية، لن تألوا جهداً في تعاونها المطلق مع الولايات المتحدة، وستزودها بكل المعلومات التي تساعد في التحقيقات.

بدوره، وجه الرئيس ترامب الشكر لولي العهد؛ للتعاون في التحقيقات، واستمرار الشراكة بين البلدين.

وكان مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي آي) قال في وقت سابق يوم الأحد، إن المحققين يعتقدون أن ضابطاً بسلاح الجو السعودي، تصرف بمفرده يوم الجمعة، عندما قتل ثلاثة أشخاص، وأصاب ثمانية آخرين في قاعدة تابعة للبحرية الأمريكية في بينساكولا بولاية فلوريدا الأمريكية.

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