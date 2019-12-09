مباحثات عسكرية أردنية قطرية

جانب من اللقاء

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

بحث وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، يوسف أحمد الحنيطي، العلاقات العسكرية، وسبل تعزيزها وتطويرها.



جاء ذلك، خلال لقاء جمعمها، أمس الأحد بالدوحة، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).



وفي نيسان/ أبريل الماضي، وقع رئيس هيئة الأركان الأردني آنذاك، الفريق محمود فريحات، مع وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية، في عمان، عددًا من اتفاقيات التعاون العسكري المشترك والاستثمار بين البلدين.



وعين الأردن، في 16 تموز/ يوليو الماضي، سفيراً جديداً له بقطر، في خطوة باتجاه عودة العلاقات إلى طبيعتها، بعد عامين من سحب السفير الأردني.



كما عينت الدوحة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، سفيراً لها في عمان، وسحبت عمان السفير تضامناً مع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، التي قطعت، منذ حزيران/ يونيو 2017، علاقاتها مع قطر، وتتهم الدول الأربعة قطر بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.