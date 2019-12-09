لجنة الانتخابات تكشف تفاصيل اجتماعها مع الرئيس عباس





وتابع: أن تقييم ما تم بذله خلال الفترة السابقة بشأن إجراء الانتخابات العامة، إيجابي، وكافة الفصائل وافقت على البنود التي ذكرها الرئيس عباس في رسالته، حول رؤيته لإجراء العملية الانتخابية.



وتابع: الأمر جاهز لأن يستكمل الرئيس عباس كافة المتطلبات والإجراءات، لضمان إجراء العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن"جبهتنا الداخلية موحدة لإجراء الانتخبات، ولا يوجد عائق لإجرائها في الضفة وغزة، ويبقى موضوع القدس، هو العائق الوجيد حتى الآن".

وأضاف: رئيس اللجنة، أبلغ الرئيس عباس موافقة الفصائل على رؤيته بشأن إجراء الانتخابات، والرئيس يوجه بوصلته لإتمام كافة الجهود من أجل إجراء الانتخابات في القدس.