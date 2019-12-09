شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات تكشف تفاصيل اجتماعها مع الرئيس عباس

لجنة الانتخابات تكشف تفاصيل اجتماعها مع الرئيس عباس
الرئيس عباس خلال اجتماع مع حنا ناصر
رام الله - دنيا الوطن
كشف المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، تفاصيل اجتماع الرئيس محمود عباس، مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية، د. حنا ناصر، أمس في رام الله.

وأكد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن ناصر أطلع الرئيس عباس على تقييم لجنة الانتخابات المركزية، بعد اطلاعه على كافة الردود التي استجابت، والرسالة التي سلمتها حماس الفترة الماضية، حول ملف الانتخابات.

وأضاف: رئيس اللجنة، أبلغ الرئيس عباس موافقة الفصائل على رؤيته بشأن إجراء الانتخابات، والرئيس يوجه بوصلته لإتمام كافة الجهود من أجل إجراء الانتخابات في القدس.

وتابع: أن تقييم ما تم بذله خلال الفترة السابقة بشأن إجراء الانتخابات العامة، إيجابي، وكافة الفصائل وافقت على البنود التي ذكرها الرئيس عباس في رسالته، حول رؤيته لإجراء العملية الانتخابية. 

وتابع: الأمر جاهز لأن يستكمل الرئيس عباس كافة المتطلبات والإجراءات، لضمان إجراء العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن"جبهتنا الداخلية موحدة لإجراء الانتخبات، ولا يوجد عائق لإجرائها في الضفة وغزة، ويبقى موضوع القدس، هو العائق الوجيد حتى الآن".

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