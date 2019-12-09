سقوط صواريخ على مطار بغداد الدولي

قالت وكالة (سبوتنك) للأنباء: إن عدداً من الصواريخ، سقطت في محيط مطار بغداد الدولي، مشيرةً إلى أن صفارات الإنذار، أطلقت في المطار تحسباً لهجمات أخرى.



وأوضحت الوكالة، أن صاروخين سقطا قبل قليل في محيط مطار بغداد الدولي، دون معرفة الخسائر حتى الآن.



ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق، مع انضمام المعتصمين، في المدن الشمالية، والغربية، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي تحت المطر، وموجة البرد، التي حلت مؤخراً، ورغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.





رام الله - دنيا الوطن