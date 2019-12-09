الاحتلال يعتقل مواطناً ويستولي على مركبة في بيتونيا

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطناً، واستولت على مركبة، في بلدة بيتونيا غرب رام الله.



ونقلت وكالة (وفا)، عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت المواطن عبد الله أبو إبراهيم، بعد أن داهمت منزله في بيتونيا، كما استولت على مركبة المواطن سائد أبو البها، بعد أن داهمت منزله وفتشته.



وأفادت المصادر ذاتها، بأن عدداً من آليات الاحتلال، اقتحمت مدينة البيرة، وتمركزت في حي البالوع، كما اقتحمت قوة أخرى حي عين مصباح وبلدة بيرزيت شمال رام الله، ودارت مواجهات بين جنود الاحتلال والشبان على مفرق سردا شمال المدينة.