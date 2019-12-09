شاهد: مستوطنون يعطبون إطارات 40 مركبة ويخطون شعارات عنصرية بشعفاط

















رام الله - دنيا الوطنأعطب مستوطنون، اليوم الاثنين، إطارات مركبات، وخطوا شعارات عنصرية في بلدة شعفاط في القدس.وأفاد شهود عيان، بأن عدداً من المستوطنين، تسللوا إلى البلدة، وأعطبوا إطارات 40 مركبة، وخطوا شعارات عنصرية على الجدران في المنطقة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).