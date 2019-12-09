(فتح) تُجري تحضيراتها لإقامة مهرجان الانطلاقة الـ 55





وقال حلس: إن "اللجان المختصة، شرعت بالقيام بمهامها من أجل إنجاح فعاليات الانطلاقة، بما يليق بحركة فتح وتاريخها النضالي العريق، وجماهيرها الغفيرة".





رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس، أن التحضيرات جارية على قدم وساق من أجل إقامة مهرجان الانطلاقة الخامسة والخمسين لحركة فتح.جاء ذلك، وفق الموقع الرسمي للحركة، خلال اجتماع موسع عقدته الحركة في الأقاليم الجنوبية، حيث ضم أعضاء الهيئة القيادية العليا وأمناء سر الأقاليم وأمناء سر المكاتب الحركية المركزية.