قتيل وعشرات الإصابات في ثوران بركان بنيوزلندا





وذكرت السلطات، أن نشاط البركان، بدأ نحو الساعة 2:30 بالتوقيت المحلي، وقد وقع على بعد 50 كيلومتراً من الساحل الشرقي لجزيرة نورث آيلاند.



وقالت جودي ترنر، رئيسة بلدية مدينة فاكاتاني: "توجد بعض الإصابات، ونهتم بإعادة هؤلاء المصابين، ونقلهم لمستشفى"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).



وذكرت مجموعة (ستاف) الإخبارية على الإنترنت، أن ما يصل إلى 20 شخصاً ربما كانوا في وايت آيلاند وقت ثوران البركان، الذي يعد أحد أنشط البراكين في البلاد.



رام الله - دنيا الوطنقالت مسؤولة محلية في نيوزيلندا، اليوم الاثنين: "إن شخصا قتل، فيما أصيب العشرات، جراء وقوع ثورات بركان (وايت آيلاند)، بنيوزلندا".