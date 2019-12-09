الاحتلال يقتحم حي البالوع في البيرة

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حي البالوع في مدينة البيرة.



وأفاد شهود عيان بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت الحي، وداهمت بناية سكنية فيه، كما أجرت عمليات تفتيش في المنطقة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).