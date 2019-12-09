دولي

خلافات بين (الليكود) و(أزرق أبيض) على موعد الانتخابات المقبلة

خلافات بين (الليكود) و(أزرق أبيض) على موعد الانتخابات المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
نشبت خلافات بين حزبي (الليكود) بزعامة بنيامين نتنياهو و(أزرق أبيض) بزعامة بيني غانتس، حول موعد إجراء انتخابات الكنيست 23، وذلك في ظل تقديرات الكنيست، بأن الانتخابات ستجرى بعد ثلاث شهور من الآن، ما لم يحصل تغير درامتيكي في الحالة السياسية الإسرائيلية، خلال ثلاثة أيام من الآن.

ووفقاً للقناة 12 الإسرائيلية، سبب الخلاف حول الموعد المحدد لإجراء الانتخابات جاء نتيجة أن الموعد القانوني للانتخابات المقبلة في حال تم اجراؤها سيكون بتاريخ 3 أذار/مارس 2020 حيث يوافق ذلك اليوم ذكرى قتلى الجيش الإسرائيلي الذين لا يُعرف مكان قبورهم.

كما أنه في 10 آذار/ مارس المقبل، ستبدأ طقوس عيد الفصح اليهودي، الأمر الذي سيحول دون إمكانية اجراء الانتخابات في ذلك اليوم، ولذلك اختار حزب الليكود إجراء الانتخابات بتاريخ 24 أذار/ مارس 2020، حيث طلب حزب (أبيض أزرق) إجراء الانتخابات بتاريخ 25 شباط/ فبراير 2020.

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