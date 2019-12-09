قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين في الضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة، في عدة مناطق بالضفة الغربية، طالت تسعة مواطنين فلسطينيين.



وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأن قواته صادرت عشرات الآلاف من الشواكل، بزعم أنها مخصصة لتنفيذ عمليات.



جاء ذلك، خلال عمليات اقتحام وتفتيش، نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في منازل المواطنين الفلسطينيين.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل يومي، سياساتها الاستفزازية، بحق المواطنين الفلسطينيين، من خلال حملات المداهمة والتفتيش والاعتقال.