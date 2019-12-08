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القضاء العراقي يطلق سراح 2626 متظاهرا

القضاء العراقي يطلق سراح 2626 متظاهرا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن القضاء العراقي، اليوم الأحد، عن إطلاق سراح أكثر من ألفي متظاهر اعتقلوا خلال فترة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وأضاف "لا يزال 181 موقوفا جار التحقيق معهم بخصوص الجرائم المنسوبة لهم وفق  القانون".

وقال بيان لمجلس القضاء إن " الهيئات الحقيقية المكلفة بالنظر في قضايا التظاهرات أعلنت عن إطلاق سراح 2626 موقوفا من المتظاهرين السلميين لغاية يوم الثامن من الشهر الجاري" بحسب "روسيا اليوم".






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