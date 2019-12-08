دولي

مستشار الأمن القومي الأمريكي: هجوم فلوريدا يبدو إرهابيا

مستشار الأمن القومي الأمريكي: هجوم فلوريدا يبدو إرهابيا
رام الله - دنيا الوطن
 قال مستشار الأمن القومي الأمریكي روبرت أوبراین الیوم الأحد، إن حادث إطلاق النار في قاعدة "بینساكولا" البحریة بولایة فلوریدا، یبدو ھجوما إرھابیا.

وأضاف أوبرانین في تصریح لمحطة "سي.بي.إس" الأمریكیة: " بالنسبة لي یبدو أنه ھجوم إرھابي... لا أرید الحكم مستبقا التحقیق، ولكن یبدو أن ھذا شخص من  المتطرف".

ودعا أوبرانين إلى انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات الـ"اف. بي. أي".

منه جانبه طالب وزیر الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، بمراجعة إجراءات فحص الأجانب القادمین إلى الولايات المتحدة.

 وأضاف: "أرید التأكد من أن ھذه الإجراءات كاملة وكافیة".

وأكد أھمیة انتظار التحقیقات لفھم ما فعله بالضبط "مطلق النار" ودوافعه، وأشار إلى أنه لا يستطيع وصف ھذا الھجوم الآن بالإرھابي. وقال: هذا "حادث مأساوي".

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