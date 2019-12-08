شؤون فلسطينية

هذه تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين

هذه تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
قالت ائرة الأرصاد الجوية ان غدا الاثنين يكون الطقس بارداً نسبياً وماطراً في معظم المناطق، وتهطل الامطار خلال النهار في شمال ووسط البلاد وتكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالعواصف الرعدية خصوصاً في السواحل والسهل الساحلي حيث يُخشى من تشكل السيول في تلك المناطق.

وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً بشكل واضح في الجبال وتستمر الأمطار المتفرقة بالهطول في مختلف المناطق ، وتكون الرياح جنوبية غربية ، وتكون نشطة أحياناً خصوصاً في القمم الجبلية، ويحذر من خطر قلة مدى الرؤية بسبب الضباب والغيوم الملامسة للسطح في القمم الجبلية.

وتوقعت الأرصاد أن لا يطرأ الثلاثاء تغيير يذكر على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة نسبياً الى باردة ، مع فرصة لهطول زخات محلية خفيفة متفرقة في بعض المناطق ، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة في مختلف المناطق ، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية.

أما الأربعاء يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتستقر الأجواء في مختلف المناطق ، وتتحول الرياح الى الوجه الشرقي ، وتكون الأجواء باردة نسبياً بوجه عام ، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل واضح.

ويكون طقس فلسطين الخميس تكون البلاد تحت تأثير منخفض جوي وكتلة هوائية باردة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتهطل الأمطار في معظم المناطق الشمالية والوسطى، ويسود طقس بارد في الجبال وبارد نسبياً في بقية المناطق ، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة أحياناً

أخبار ذات صلة

الكشف عن مبادرة لاعتراف أوروبي مشترك بدولة فلسطين

الكشف عن مبادرة لاعتراف أوروبي مشترك بدولة فلسطين

الاحتلال يصادر أراضٍ ببلدة عزون بقلقيلية

الاحتلال يصادر أراضٍ ببلدة عزون بقلقيلية

الكشف عن تفاصيل اجتماع البرلمان العربي في القاهرة اليوم

الكشف عن تفاصيل اجتماع البرلمان العربي في القاهرة اليوم

كهرباء غزة تصدر تنويهاً للمواطنين حول المنخفض الجوي

كهرباء غزة تصدر تنويهاً للمواطنين حول المنخفض الجوي

الرئيس عباس يلتقي حنا ناصر لـ &#34;تذليل العقبات أمام الانتخابات العامة&#34;

الرئيس عباس يلتقي حنا ناصر لـ "تذليل العقبات أمام الانتخابات العامة"

افتتاح فعاليات مهرجان &#34;شو نعمل في عيد الميلاد&#34; بمدينة بيت لحم

افتتاح فعاليات مهرجان "شو نعمل في عيد الميلاد" بمدينة بيت لحم

التربية والمالية: بدء استكمال صرف مستحقات العاملين بامتحان الثانوية العامة خلال أيام

التربية والمالية: بدء استكمال صرف مستحقات العاملين بامتحان الثانوية العامة خلال أيام

شاهد: أمطار غزيرة تتساقط على مدينة غزة

شاهد: أمطار غزيرة تتساقط على مدينة غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

افتتاح فعاليات مهرجان &#34;شو نعمل في عيد الميلاد&#34; بمدينة بيت لحم

افتتاح فعاليات مهرجان "شو نعمل في عيد الميلاد" بمدينة بيت لحم

شاهد: أمطار غزيرة تتساقط على مدينة غزة

شاهد: أمطار غزيرة تتساقط على مدينة غزة

Ooredoo وبلدية غزة يختتمان بطولة كرة القدم لإدارات بلدية غزة

Ooredoo وبلدية غزة يختتمان بطولة كرة القدم لإدارات بلدية غزة

شاهد: الأردن تُشيع الأسير الشهيد سامي أبو دياك

شاهد: الأردن تُشيع الأسير الشهيد سامي أبو دياك

الأسير الهندي ينتصر على الاعتقال الإداري بأمعائه الخاوية

الأسير الهندي ينتصر على الاعتقال الإداري بأمعائه الخاوية

الاحتلال يزعم احباط محاولة طعن بالقرب من الحرم الإبراهيمي

الاحتلال يزعم احباط محاولة طعن بالقرب من الحرم الإبراهيمي

&#34;شؤون المغتربين&#34;: بدء أول إحصاء لفلسطينيي الشتات من فنزويلا

"شؤون المغتربين": بدء أول إحصاء لفلسطينيي الشتات من فنزويلا

وزير شؤون المرأة تناقش &#34;سيداو&#34; وتبحث ورئيس جامعة القدس واقع المرأة

وزير شؤون المرأة تناقش "سيداو" وتبحث ورئيس جامعة القدس واقع المرأة

منوعات

شقيقة ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا بجمالها

شقيقة ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا بجمالها

وصلة رقص لندى الكامل زوجة أحمد الفيشاوي في الشارع وتُهاجم المنتقدين: ياتافهين

وصلة رقص لندى الكامل زوجة أحمد الفيشاوي في الشارع وتُهاجم المنتقدين: ياتافهين

شيريهان تبهر متابعيها بإطلالة جديدة

شيريهان تبهر متابعيها بإطلالة جديدة

ويل سميث يدعم المصري مينا مسعود في أزمته الأخيرة

ويل سميث يدعم المصري مينا مسعود في أزمته الأخيرة

الفنانة صابرين في إطلالة جديدة بعد خلع الحجاب بشكل كامل

الفنانة صابرين في إطلالة جديدة بعد خلع الحجاب بشكل كامل

شاهد: بوراك أوزجيفيت يحبسُ الأنفاس بتلاوته للقرآن

شاهد: بوراك أوزجيفيت يحبسُ الأنفاس بتلاوته للقرآن

شاهد: سعودية تتحدى ميريام فارس بالرقص في حفل الرياض.. والفنانة ترد

شاهد: سعودية تتحدى ميريام فارس بالرقص في حفل الرياض.. والفنانة ترد

ابن أحلام يفاجئها على المسرح ويُحرجها على الملأ

ابن أحلام يفاجئها على المسرح ويُحرجها على الملأ

أول تعليق من درة على زواجها من نور الشريف قبل وفاته سراً

أول تعليق من درة على زواجها من نور الشريف قبل وفاته سراً

شاهد: هنا شيحة تكشف لأول مرة أسباب انفصالها عن أحمد فلوكس

شاهد: هنا شيحة تكشف لأول مرة أسباب انفصالها عن أحمد فلوكس

عربي

القضاء العراقي يطلق سراح 2626 متظاهرا

القضاء العراقي يطلق سراح 2626 متظاهرا

التماس عقوبات بالسجن لفترة طويلة في حق رئيسي حكومة ووزراء سابقين بالجزائر

التماس عقوبات بالسجن لفترة طويلة في حق رئيسي حكومة ووزراء سابقين بالجزائر

الرئاسة اللبنانية: تأجيل الاستشارات بشأن تشكيل الحكومة لـ 16 من الجاري

الرئاسة اللبنانية: تأجيل الاستشارات بشأن تشكيل الحكومة لـ 16 من الجاري

حركة عراقية تتوعد أمريكا وإسرائيل بدفع ثمن دماء المتظاهرين

حركة عراقية تتوعد أمريكا وإسرائيل بدفع ثمن دماء المتظاهرين