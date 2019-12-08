هذه تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

قالت ائرة الأرصاد الجوية ان غدا الاثنين يكون الطقس بارداً نسبياً وماطراً في معظم المناطق، وتهطل الامطار خلال النهار في شمال ووسط البلاد وتكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالعواصف الرعدية خصوصاً في السواحل والسهل الساحلي حيث يُخشى من تشكل السيول في تلك المناطق.



وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً بشكل واضح في الجبال وتستمر الأمطار المتفرقة بالهطول في مختلف المناطق ، وتكون الرياح جنوبية غربية ، وتكون نشطة أحياناً خصوصاً في القمم الجبلية، ويحذر من خطر قلة مدى الرؤية بسبب الضباب والغيوم الملامسة للسطح في القمم الجبلية.



وتوقعت الأرصاد أن لا يطرأ الثلاثاء تغيير يذكر على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة نسبياً الى باردة ، مع فرصة لهطول زخات محلية خفيفة متفرقة في بعض المناطق ، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة في مختلف المناطق ، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية.



أما الأربعاء يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتستقر الأجواء في مختلف المناطق ، وتتحول الرياح الى الوجه الشرقي ، وتكون الأجواء باردة نسبياً بوجه عام ، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل واضح.



ويكون طقس فلسطين الخميس تكون البلاد تحت تأثير منخفض جوي وكتلة هوائية باردة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتهطل الأمطار في معظم المناطق الشمالية والوسطى، ويسود طقس بارد في الجبال وبارد نسبياً في بقية المناطق ، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة أحياناً