زلزال بقوة 2ر5 درجة يضرب كوستاريكا

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رام الله - دنيا الوطن

ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر مساء اليوم الاحد مدينة سامارا الساحلية بدولة كوستاريكا.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء نقلا عن بيان لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على مسافة 44 كيلومترا من المنطقة الغربية لشمال غربي مدينة سامارا الساحلية بكوستاريكا، وعلى عمق يصل إلى حوالى 50 كيلومترا تحت سطح البحر .



ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.