دولي

رئيس غواتيمالا المنتخب يتعهد باعتبار حزب الله اللبناني منظمة إرهابية

رئيس غواتيمالا المنتخب يتعهد باعتبار حزب الله اللبناني منظمة إرهابية
رام الله - دنيا الوطن
تعهد رئيس غواتيمالا المنتخب، أليخاندرو جياماتي، اليوم الأحد، بأن بلاده ستعتبر منظمة حزب الله منظمة "إرهابية" حال توليه منصبه رسميا الشهر المقبل.

وقال جياماتي حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في إسرائيل: "أول شيء سأفعله عندما سأتولى منصبي الشهر المقبل هو الموافقة على إعلان مجلس الأمن الغواتيمالي اعتبار حزب الله اللبناني منظمة إرهابية".

وتصنف إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا حزب الله منظمة إرهابية، لكن الاتحاد الأوروبي يصنف فقط جناحه العسكري منظمة إرهابية.

وفرض حزب الله، الذي تأسس عام 1982 نفسه في الساحة السياسية اللبنانية ودخل البرلمان لأول مرة في 2005 بينما يحظى في الحكومة الحالية بثلاث حقائب وزارية.

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