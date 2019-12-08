التماس عقوبات بالسجن لفترة طويلة في حق رئيسي حكومة ووزراء سابقين بالجزائر





وطلب وكيل الجمهورية فرض نفس العقوبة على وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، وتغريمه بمبلغ يفوق 8 آلاف و300 دولار، في حين التمس 15 سنة سجنا نافذا ونفس الغرامة المالية في حق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب، وطلب سجن وزير النقل السابق، عبد الغني زعلان، 10 سنوات.





رام الله - دنيا الوطنالتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الأحد، 20 سنة سجنا نافذا لكل من رئيسي الحكومة السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.ويلاحق الوزراء المذكورون بملف تجميع السيارات، وتمويل حملة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، بالإضافة لمنح امتيازات لرجال أعمال، وتبييض الأموال بحسب "روسيا اليوم".