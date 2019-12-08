الرئاسة اللبنانية: تأجيل الاستشارات بشأن تشكيل الحكومة إلى الـ16 من الشهر الحالي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الرئاسة اللبانية تأجيل موعد الاستشارات النيابية حول تسمية المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، والتي كانت مقررة غدا الاثنين، إلى الـ16 من ديسمبر الجاري.



وأوضحت المديرية العامة للرئاسة اللبنانية، أن رئيس الجمهورية ميشال عون قرر إرجاء الاستشارات "في ضوء التطورات المستجدة في الشأن الحكومي وبناء على رغبة وطلب معظم الكتل النيابية وإفساحا في المجال أمام المزيد من المشاورات والاتصالات بين الكتل النيابية المختلفة ومع الشخصيات المحتمل تكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة" وفق ما نقلته "روسيا اليوم".