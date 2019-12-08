شؤون فلسطينية

الكشف عن تفاصيل اجتماع البرلمان العربي في القاهرة اليوم

الكشف عن تفاصيل اجتماع البرلمان العربي في القاهرة اليوم
رام الله - دنيا الوطن
كشف مكتب البرلمان العربي، عن تفاصيل اجتماع عقده اليوم الأحد 8 ديسمبر 2019م في العاصمة المصرية القاهرة برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، لمناقشة العديد من القضايا وبينها القضية الفلسطينية.

وقال السلمي في الاجتماع الذي حضره نواب رئيس البرلمان العربي ورؤساء اللجان الدائمة في البرلمان العربي، أن مكتب البرلمان ناقش في اجتماعه عدداً من الموضوعات، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في الدول العربية التي تشهد عدم استقرار أمني وسياسي، وبحث سبل تحرك البرلمان العربي بشأنها.

وأضاف السلمي في تصريح صحفي ، أن مكتب البرلمان العربي تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، ومستجدات الأوضاع في جمهورية العراق والجمهورية اللبنانية في ضوء الاحتجاجات الشعبية التي لا تزال تشهدهما، ومستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وتطورات الأوضاع الأمنية في الجمهورية العربية السورية بعد العدوان التركي على شمال شرق سوريا والتطورات السياسية بعد إعلان تشكيل اللجنة الدستورية، كما بحث مكتب البرلمان العربي تطورات الأوضاع في دولة ليبيا بعد الدعوة التي أطلقها البرلمان العربي وتضمنها قراره بتاريخ 31 أكتوبر 2019م دعماً للعملية السياسية والتنفيذ الكامل لمبادرة الأمم المتحدة التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي في أكتوبر 2017م بشأن الأزمة الليبية، وتداعيات الاتفاق الأخير الذي تم بين رئيس المجلس الرئاسي ودولة تركيا.

واوضح رئيس البرلمان العربي أن الاجتماع استعرض الإطار العام للتقرير الذي سيصدره البرلمان العربي عن الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان للعام 2019م، واعتماد دراسة عدد من مشاريع القوانين العربية الموحدة والوثائق التي يعمل البرلمان العربي على إصدارها في دور الانعقاد الحالي، مُشيراً إلى أن مكتب البرلمان العربي تابع أيضاً ترشيحات أعضاء البرلمان العربي عن البرلمانات الوطنية في الدول التي شهدت مؤخراً انتخابات تشريعية وهي دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التونسية وسلطنة عُمان.

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