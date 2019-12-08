التربية والمالية: بدء استكمال صرف مستحقات العاملين بامتحان الثانوية العامة خلال أيام

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارتا التربية والتعليم والمالية، بدء استكمال صرف مستحقات العاملين في امتحان الثانوية العامة خلال الأيام المقبلة.



جاء ذلك عقب لقاء جمع وزير المالية د. شكري بشارة ووزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، اليوم، في مقر "المالية"، إذ تم التباحث في عدد من القضايا المشتركة بين الوزارتين؛ وفي إطار التواصل لخدمة العملية التعليمية.



وأشارت الوزارتان إلى أن الصرف يشمل مستحقات التصحيح والمراقبة وغيرها من إجراءات خاصة بالامتحان