عربي

حركة عراقية تتوعد أمريكا وإسرائيل بدفع ثمن دماء المتظاهرين

حركة عراقية تتوعد أمريكا وإسرائيل بدفع ثمن دماء المتظاهرين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، أن "دماء العراقيين في ذمة الولايات المتحدة وإسرائيل، وسيأتي الوقت الذي تدفع فيه الثمن غالياً بأربعة أضعاف".

وقال الخزعلي، خلال ندوة أقيمت في مقر الأمانة العامة للحركة بعنوان "التعليم وطن"، إن "موقفنا نحن خلال التظاهرات هو الموقف الذي أثبته الشهيد القائد وسام العلياوي، فكنّا المظلومين الذين وقع علينا الاعتداء في هذه التظاهرات"، وفق (روسيا اليوم). 

وأضاف، "أقولها مرة أخرى بأنه مهما كانت الأيدي العميلة التي نفذت هذه الجريمة، فإنها مسيرة من حيث تعلم أو لا تعلم بتوجيهات المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، وإذا أتتك مذمتي من ناقص، فهي الشهادة لي بأني كامل".

وشدد الخزعلي، على أن "من أسوأ محاولات خلط الأوراق هو تعطيل الدوام والشعار الخبيث الذي في حقيقته دس السم بالعسل وأول ما صدر في مدارس معينة وشخصيات بعثية هو شعار (ماكو وطن ماكو دوام)".

وتابع: "القرار الآن على أن الحكومة التي ستتشكل لن تكون حكومة ثلاث سنوات، وإنما ستكون حكومة مؤقتة لفترة 6 أشهر أو سنة وظيفتها الإعداد للانتخابات وضبط الملف الأمني وإقرار الموازنة، ومن الممكن جدا أن تكون ليست كاملة، وإنما بعدد مختصر من الوزراء وبذلك لن تكون محل خلاف".

وأشار الخزعلي إلى أنه "لا يخفى على أحد من أبناء شعبنا أن هناك فعلا جماعات تخريبية تريد أن تدمر وضع البلد، والمرجعية الدينية في أكثر من مرة قالت: إن هناك تدخلات أجنبية يجب الحذر منها والوقوف أمامها".

ولفت إلى "وجود مسارين: الأول هو المسار السلمي، تمثل بخروج أعداد هائلة من المتظاهرين وكانت مشاركة الطلبة الأعزاء التي أضافت حالة من الرونق والجمال، والمسار الآخر هو مسار الملثمين الذين بدؤوا بإدخال الأسلحة والمولوتوف والاعتداء على الأجهزة الأمنية ومهاجمة المصرف المركزي وقطع الطريق وحرق الشوارع، وهذان مثالان واضحان يجب أن نعزل ونفصل عند الكلام عنهما".

أخبار ذات صلة

الأردن: إصابة 27 طالباً ومعلماً إثر حريق في مدرسة حكومية

الأردن: إصابة 27 طالباً ومعلماً إثر حريق في مدرسة حكومية

استمرار التظاهرات بلبنان ودعوة لتوفير مستلزمات المواطنين

استمرار التظاهرات بلبنان ودعوة لتوفير مستلزمات المواطنين

مصر.. الإعدام لأربعة مدانين في جريمة &#34;منيا القمح&#34;

مصر.. الإعدام لأربعة مدانين في جريمة "منيا القمح"

القضاء الجزائري يطالب باستجواب شقيق بوتفليقة.. والاخير يرفض الاجابة

القضاء الجزائري يطالب باستجواب شقيق بوتفليقة.. والاخير يرفض الاجابة

اغتيال مسؤول عسكري من المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن وتنظيم الدولة يتبنى

اغتيال مسؤول عسكري من المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن وتنظيم الدولة يتبنى

مفوضية حقوق الإنسان تصف أحداث السنك بـ&#34;الجريمة الإرهابية&#34;

مفوضية حقوق الإنسان تصف أحداث السنك بـ"الجريمة الإرهابية"

وزير الخارجية الأمريكي يتعهد بـ &#34;معاقبة العراقيين الفاسدين&#34;

وزير الخارجية الأمريكي يتعهد بـ "معاقبة العراقيين الفاسدين"

قطر تُفاجئ الجميع بموقفها من الإخوان المسلمين والقيادة المصرية

قطر تُفاجئ الجميع بموقفها من الإخوان المسلمين والقيادة المصرية

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

افتتاح فعاليات مهرجان &#34;شو نعمل في عيد الميلاد&#34; بمدينة بيت لحم

افتتاح فعاليات مهرجان "شو نعمل في عيد الميلاد" بمدينة بيت لحم

Ooredoo وبلدية غزة يختتمان بطولة كرة القدم لإدارات بلدية غزة

Ooredoo وبلدية غزة يختتمان بطولة كرة القدم لإدارات بلدية غزة

&#34;شؤون المغتربين&#34;: بدء أول إحصاء لفلسطينيي الشتات من فنزويلا

"شؤون المغتربين": بدء أول إحصاء لفلسطينيي الشتات من فنزويلا

وزير شؤون المرأة تناقش &#34;سيداو&#34; وتبحث ورئيس جامعة القدس واقع المرأة

وزير شؤون المرأة تناقش "سيداو" وتبحث ورئيس جامعة القدس واقع المرأة

شاهد: كتائب المقاومة الوطنية تنشر فيديو &#34;المرصاد&#34;

شاهد: كتائب المقاومة الوطنية تنشر فيديو "المرصاد"

جهود حكومية لإنشاء منصة لمكافحة التضليل الإعلامي

جهود حكومية لإنشاء منصة لمكافحة التضليل الإعلامي

اشتية: على الشباب الفلسطيني أن يكون ريادياً من أجل رفعة بلدهم

اشتية: على الشباب الفلسطيني أن يكون ريادياً من أجل رفعة بلدهم

الجامعة الإسلامية والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية تختتمان مشروع فكاك شهادات الطلبة الغارمين

الجامعة الإسلامية والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية تختتمان مشروع فكاك شهادات الطلبة الغارمين

منوعات

شقيقة ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا بجمالها

شقيقة ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا بجمالها

وصلة رقص لندى الكامل زوجة أحمد الفيشاوي في الشارع وتُهاجم المنتقدين: ياتافهين

وصلة رقص لندى الكامل زوجة أحمد الفيشاوي في الشارع وتُهاجم المنتقدين: ياتافهين

شيريهان تبهر متابعيها بإطلالة جديدة

شيريهان تبهر متابعيها بإطلالة جديدة

ويل سميث يدعم المصري مينا مسعود في أزمتة الأخيرة

ويل سميث يدعم المصري مينا مسعود في أزمتة الأخيرة

الفنانة صابرين في إطلالة جديدة بعد خلع الحجاب بشكل كامل

الفنانة صابرين في إطلالة جديدة بعد خلع الحجاب بشكل كامل

شاهد: بوراك أوزجيفيت يحبسُ الأنفاس بتلاوته للقرآن

شاهد: بوراك أوزجيفيت يحبسُ الأنفاس بتلاوته للقرآن

شاهد: سعودية تتحدى ميريام فارس بالرقص في حفل الرياض.. والفنانة ترد

شاهد: سعودية تتحدى ميريام فارس بالرقص في حفل الرياض.. والفنانة ترد

ابن أحلام يفاجئها على المسرح ويُحرجها على الملأ

ابن أحلام يفاجئها على المسرح ويُحرجها على الملأ

أول تعليق من درة على زواجها من نور الشريف قبل وفاته سراً

أول تعليق من درة على زواجها من نور الشريف قبل وفاته سراً

شاهد: هنا شيحة تكشف لأول مرة أسباب انفصالها عن أحمد فلوكس

شاهد: هنا شيحة تكشف لأول مرة أسباب انفصالها عن أحمد فلوكس

عربي

الأردن: إصابة 27 طالباً ومعلماً إثر حريق في مدرسة حكومية

الأردن: إصابة 27 طالباً ومعلماً إثر حريق في مدرسة حكومية

استمرار التظاهرات بلبنان ودعوة لتوفير مستلزمات المواطنين

استمرار التظاهرات بلبنان ودعوة لتوفير مستلزمات المواطنين

مصر.. الإعدام لأربعة مدانين في جريمة &#34;منيا القمح&#34;

مصر.. الإعدام لأربعة مدانين في جريمة "منيا القمح"

القضاء الجزائري يطالب باستجواب شقيق بوتفليقة.. والاخير يرفض الاجابة

القضاء الجزائري يطالب باستجواب شقيق بوتفليقة.. والاخير يرفض الاجابة