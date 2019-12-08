دولي

شاهد: اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يمنيين بالقدس

شاهد: اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يمنيين بالقدس
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، إن مدينة القدس شهدت، اليوم الأحد، اشتباكات بين قوات الأمن الإسرائيلية ومتظاهرين يهود منتمين إلى اليمين المتشدد.

وأوضحت الصحيفة، أن عشرات المتظاهرين اليمينيين أغلقوا شوارع بار إيلان في كلا الاتجاهين احتجاجا على اعتقال يهودي متهرب من التجنيد.

وأوضحت الصحيفة، أن الشرطة اعتقلت 10 متظاهرين حاول أحدهم إضرام النار في حاوية نفايات، حيث تظهر لقطات بثتها وسائل الإعلام الإسرائيلية الشرطة وهي تستخدم خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

 

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