Ooredoo وبلدية غزة يختتمان بطولة كرة القدم لإدارات بلدية غزة

وخلال التتويج قال الرئيس التجاري التنفيذي لشركة Ooredoo السيد هيثم أبو شعبان: "إن العلاقة الإستراتيجية التي تربط الشركة مع بلدية غزة هي علاقة وثيقة وممتدة منذ سنوات، وتشمل قطاعات متنوعة، وتهدف لخدمة المجتمع الفلسطيني ككل وتأتي ضمن المساعي المستمرة من Ooredoo لدعم شركائها الإستراتيجيين".



من جانبه عبر رئيس بلدية غزة يحيى السراج عن اعتزازه بالشراكة الإستراتيجية بين البلدية وشركة Ooredoo، التي يتم تسخيرها لخدمة المجتمع الفلسطيني، كما أشاد السراج بالروح الرياضية العالية التي تمتعت بها الفرق المشاركة كافة.



رام الله - دنيا الوطناختتمت بلدية غزة أمس السبت، بطولة كرة القدم لإدارات بلدية غزة برعاية من شركة Ooredoo، والتي استمرت 15 يومًا وأقيمت فعالياتها على أرض ملعب اليرموك.وشارك في مباريات الدوري فرق ممثلة عن شركة Ooredoo والبنك الإسلامي، وبنك فلسطين، بالإضافة للفرق التي تمثل دوائر وأقسام البلدية المختلفة.ووسط أجواء حماسية وروح رياضية عالية، تم تتويج فريق بنك فلسطين بطلًا للبطولة عقب المباراة النهائية التي أقيمت على أرض ملعب اليرموك في مدينة غزة.