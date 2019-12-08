شاهد: الأردن تُشيع الأسير الشهيد سامي أبو دياك

رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير غفيرة في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأحد، جثمان الشهيد الأسير سامي أبو دياك، الذي ارتقى خلال اعتقاله في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة الإهمال الطبي .وانطلق المشيعون في موكب مهيب، من مسجد الملك الحسين في حدائق الحسين دابوق في عمان، إلى مقبرة صويلح، حيث ووري جثمانه الطاهر مثواه الأخير، وفق وكالة (وفا).وشارك في تشييع جثمان الشهيد وفد من سفارة دولة فلسطين، وشخصيات وطنية وشعبية إضافة إلى ممثلين عن الفعاليات الشعبية والوطنية والحزبية الأردنية.وقال والد الشهيد، إن المعاناة التي تعرض لها ابنه الشهيد سامي زادته صبرا وايمانا بعدالة القضية الفلسطينية، مطالبا بالعمل على تحرير بقية الأسرى من سجون الاحتلال.