الأسير الهندي ينتصر على الاعتقال الإداري بأمعائه الخاوية

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رام الله - دنيا الوطن

علق الأسير مصعب الهندي إضرابه المفتوح عن الطعام، مساء الأحد، بعد تحديد سقف اعتقاله الإداري.



وأعلن مكتب إعلام الأسرى، أن الأسير الهندي علق إضرابه عن الطعام والذي استمر لـ78 يوماً، على أن يتم الإفراج عنه في الثاني من تموز/يوليو العام المقبل.



والأسير الهندي 29 عاما من بلدة تل بمحافظة نابلس، معتقل منذ الرابع أيلول/سبتمبر 2019.



