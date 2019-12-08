الاحتلال يزعم احباط محاولة طعن بالقرب من الحرم الإبراهيمي

قال موقع (0404) الإسرائيلي: إن جيش الاحتلال أحبط محاولة طعن بالقرب من الحرم الإبراهيمي، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر للمرة الثانية منذ الصباح.





وفي الصباح، أقدمت قوات الاحتلال على اعتقال طفلة قرب الحرم الإبراهيمي الشريف، وسط الخليل في الضفة الغربية، حيث أن قوات الاحتلال المتمركزة في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف.





واعتقلت الطفلة أفنان عادل أبو اسنينة (14 عاماً)، وهي في طريقها لمدرستها، على الحاجز الاحتلالي المسمى أبو الريش؛ بحجة حيازتها سكيناً.









رام الله - دنيا الوطن