بينت: أعداؤنا اعتادوا على إطلاق الصواريخ وسننتقل من الدفاع للهجوم

قال وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت، خلال زيارته لسديروت في غلاف غزة: "لقد اعتاد أعداؤنا على إطلاق الصواريخ علينا، نحن بحاجة إلى الانتقال من الدفاع إلى الهجوم".





وأضاف بينت، وفق القناة الإسرائيلية الـ 13: "هم يحاولون كسرنا لكننا في النهاية سننتصر عليهم، سنعمل في غزة في الوقت المناسب والصحيح وبالقوة، لكن بهدوء وبخدعة جيدة وليس عندما يكون الطرف الآخر ينتظرنا".





وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن حكومته ستشرع بعملية عسكرية كبرى في غزة إذا لزم الأمر، مضيفاً: "لن تكون هناك تهدئة طويلة الأمد ما لم يتوقف إطلاق الصواريخ بشكل تام".

وأضاف نتنياهو، وفق القناة الإسرائيلية الـ 13، الأحد: "إذا لم يتوقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، فسيتم اتخاذ القرار، وفي غزة قبل بضعة أسابيع تلقوا عينة من جديتنا في هذا الأمر".

يذكر أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت الليلة الماضية عدة أهداف في قطاع غزة، بزعم ردها على إطلاق ثلاثة صواريخ من القطاع تجاه بلدات غلاف غزة.

رام الله - دنيا الوطن