"شؤون المغتربين": بدء أول إحصاء لفلسطينيي الشتات من فنزويلا





وفي هذا الإطار زار وفد من الدائرة وجهاز الإحصاء المركزي، جمهورية فنزويلا والتقوا مع قادة وومثلي وأبناء الجالية الفلسطينية لشرح المشروع وأهدافه وأهميته وتدريب عدد من أبناء الجالية على كيفية إجرائه.



واشارت الدائرة إلى أن هذا المشروع طموح وغير مسبوق لتوثيق عملية احصاء المغتربين الفلسطينيين في الشتات، استعداداً للعب دور أكبر في خدمة القضية الفلسطينية، مؤكدة على حق العودة لكل فلسطيني هاجر بلده.



وقالت الدائرة: ان مشروع الإحصاء يهدف للخروج بمعلومات محددة عن الفلسطينيين المقيمين في كل دولة من ناحية العدد وسنة هجرة فلسطين ومن اين هاجر وكيف ، والمستوى الثقافي والتعليمي والعلاقة مع الوطن، والتعرف على مستوى نفوذهم السياسي في البلاد المتواجدين فيها، ومعرفة فرص استثمار التواجد الفلسطيني لدعم قضيتنا الوطنية لدى صناع القرار.



وكان الرئيس محمود عباس أصدر مرسوماً بتشكيل اللجنة العليا لإحصاء المغتربين برئاسة د.نبيل شعث وعضوية وزير الخارجية، ورئيس دائرة اللاجئين ورئيسة الجهاز المركزي للاحصاء ورئيس الأكاديمية الفلسطينية للعلوم والتكنولوجيا.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية عن الشروع بتنفيذ مشروع إحصاء فلسطينيي المهجر والشتات، لتكوين لقاعدة بيانات عن أماكن تواجد فلسطينيي الخارج وصفاتهم وقدراتهم وإمكانياتهم وتاريخ الاغتراب.وأوضحت الدائرة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه تم اختيار جمهورية فنزويلا لتكون عينة تجريبية لإجراء عملية الإحصاء من خلال استمارة الكترونية معدة لهذا الشأن، لمعرفة فرص النجاح واستكشاف العقبات التي ممكن أن تواجه العملية ومحاولة تفاديها وإدخال التعديلات اللازمة في المراحل المستقبلية.