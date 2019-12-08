شاهد: كتائب المقاومة الوطنية تنشر فيديو "المرصاد"







رام الله - دنيا الوطنجددت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تأكيدها على خيار الانتفاضة والمقاومة المسلحة في الذكرى الثانية والثلاثين لاندلاع الانتفاضة الوطنية الكبرى "انتفاضة الحرية والاستقلال".وأكدت الكتائب في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنها ستواصل المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، والسير على خطى الشهداء الذين ترجلوا على مذبح الحرية والكرامة حتى انجاز الأهداف والحقوق الوطنية، ومواجهة كافة التحديات والصفقات التي تحاك ضد شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية، وفي مقدمتها "صفقة ترامب – نتنياهو".وشددت الكتائب على مواصلتها معركة الاعداد والتجهيز وتطوير قدراتها القتالية، لكي تكون حاضرة في الدفاع عن شعبنا الذي يشكل الحاضنة الشعبية للمقاومة، ولجم عدوان الاحتلال الاسرائيلي بكافة الطرق والوسائل المتاحة.وحذرت الكتائب الاحتلال الاسرائيلي من أن صمتها لن يطول جراء ما يتعرض له أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة، من عدوان همجي يومي يتمثل في القتل بدم بارد والإرهاب المنظم والإعدامات الميدانية, مشيرة إلى أن مقاتليها ما زالوا على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حماقة إسرائيلية قد يرتكبها الاحتلال.وبثت الكتائب مقطع فيديو بعنوان بـ"المرصاد"، يبرز دور عدد من وحداتها العسكرية في سياق العمل والمتابعة اليومية، خاصة في معركة الدفاع عن شعبنا في كافة أماكن تواجده، والرد على عدوان الاحتلال.