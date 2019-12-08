حماس تعلن عدم إقامة مهرجان مركزي هذا العام وتكشف عنوان احتفالاتها بالانطلاقة





وقال القيادي في الحركة، حماد الرقب: إن الفعاليات ستبدأ في كافة محافظات الوطن وخارجه.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد، انطلاق فعاليات الانطلاقة 32، والتي أطلقت عليها "بحد السيف بددنا الزيف".وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في مؤتمر صحفي عقدته الحركة للإعلان عن إطلاق فعالياتها احتفالاً بالذكرى 32 للانطلاقة: إن هذا العام لن يكون هناك مهرجان مركزي لإحياء ذكرى الانطلاقة، تقديراً للأوضاع الداخلية والإقليمية ولكن هناك فعاليات سيُعلن عنها لاحقاً.