مستوطنون يمنعون مزارعاً من حراثة أرضه جنوب شرق طولكرم

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

منع مستوطنون، اليوم الأحد، المزارع إبراهيم حامد من حراثة أرضه، في قرية شوفة جنوب شرق طولكرم.



وذكر حامد أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت أرضه المحاذية لمستوطنة "أفني حيفتس" المقامة على أراضي القرية، واجبرته بالقوة على مغادرتها ووقف العمل بها.



وأضاف: أن هذه ليست المرة الأولى التي يقتحم بها المستوطنون أرضه التي تبلغ مساحتها 35 دونما والمزروعة بأشجار الزيتون، مشيرا إلى أن هؤلاء المستوطنين دائما ما يقومون بمنع المزارعين من العمل بأرضيهم في المنطقة ويدعون أنها ملك لهم، علما انه يمتلك أوراق "الطابو" التي تؤكد ملكيته للأرض، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وكانت هذه الأرض تعرضت قبل ثلاثة أعوام للتدمير والتخريب واقتلاع أشجار الزيتون، والخضراوات، والبيوت البلاستيكية من قبل جرافات الاحتلال، رغم امتلاك أصحابها أوراقا ثبوتية بملكيتها "الطابو"، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال اعمال توسيع المستوطنة بوتيرة متسارعة على حساب أراضي المواطنين في المنطقة، عدا عن قرارات الاستيلاء على مئات الدونمات من الأراضي الزراعية في منطقتي شوفة وجبارة لإقامة منطقة صناعية جديدة، قد تفضي إلى تهجير سكانها وتغيير معالم الأرض.