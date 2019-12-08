72 ساعة على حل الكنيست .. هل ينجح نتنياهو بالحفاظ على موقعه السياسي؟





وتبقى 72 ساعة على انتهاء المهلة المحددة لتشكيل الحكومة، ليعلن بعدها حل الكنيست، وتوجه دولة الاحتلال إلى عملية انتخابات خلال أشهر المقبلة.





ويرى محللون أنه بعد فشل نتنياهو أن يكون رئيس للحكومة في الفترة الأولى وفشل تكوينه للحكومة، أنه يحاول بأي طريقة البقاء في المركز الأول في تشكيل الحكومة.





وقال المختص في الشأن الإسرائيلي، أنور صالح، أن قانون الانتخابات المباشرة كان في وقت سابق معمول به في دولة الاحتلال، وذلك من خلال المنافسة ما بين المرشحين والجمهور الإسرائيلي بشكل مباشر، ومن يحصل على اعلى الأصوات يكلف مباشرة برئاسة الوزراء.





وأضاف صالح، لـ "دنيا الوطن"، أن قانون الانتخابات المباشرة ضم أخطاءً كثيرة ولهذا توقف العمل به، تمثلت في عدم موافقة أغلبية أعضاء الكنيسيت على المكلف الجديد، الأمر الذي يحدث فجوة ما بين الأعضاء ورئيس الوزراء.





وأشار صالح، إلى أن "الفزاعة الأمنية" هي الورقة الرابحة التي يلوح بها نتنياهو للحفاظ على أمن الاحتلال، وبالتالي يبقي على خيوط اللعبة السياسية بيده تحت مسمى معلومات سرية وتهديد أمني على دولتهم، وهو ما ترجمه الميدان في عملية اغتيال أبو العطا الأخيرة، أضافة لعملية درع الشمال على الحدود اللبنانية.





وفي السياق، قال عمار جعارة، الخبير في الشأن الإسرائيلي: إن نتنياهو يعتبر الانتخابات المباشرة الطلقة الأخيرة في جعبته، مضيفاً أن هذه الخطوة لا تقبل في القانون الإسرائيلي كونها تهمش بقية الأحزاب.





وأشار جعارة، لـ "دنيا الوطن"، إلى أن احتمالين فقط متوقعين لإلغاء الانتخابات الأول إذا مال ليبرمان مع نتنياهو وتحالفا لجمع المقاعد، والثاني حصول عضو الكنيست الإسرائيلي ايلي أيدن شتاين الشخصية المؤهلة لتكون نداً لنتنياهو على 61 صوتاَ من أعضاء الكنيست.





وفي السياق، قال المحلل في الشأن الإسرائيلي، عاهد فروانة: إن نتنياهو لجأ لهذه الخطوة للهروب من مأزقه السياسي وخدمة أهدافه الشخصية، خاصة بعد أن نشرت استطلاعات أظهرت قبول الناخبين لنتنياهو مجدداً، وبخطوة الانتخابات المباشرة سيضمن أغلبية أصوات الشارع لتكليفه لرئاسة الوزراء مباشرة.





وأضاف فروانة، أن نتنياهو يسدد دائماً الضربات السياسية للأحزاب المتنافسة كونه المتحكم الأول في السياسة الإسرائيلية، وبرجوعه لقرار الانتخابات المباشرة يضمن بقاؤه لأطول فترة ممكنة لرئاسة الوزراء.





يذكر أن إسرائيل تتجه لانتخابات ثالثة للكنيست، وذلك بعد فشل كافة الأحزاب الإسرائيلية في تشكيل حكومة وحدة تضم كافة الأحزاب وتحصل على تأييد الأغلبية.



خاص دنيا الوطن - أحمد جلالخطوة جديدة يلجأ لها زعيم حزب الليكود الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للخروج من أزمة تشكيل الحكومة، بعد الدعوة للتوجه لانتخابات مباشرة بينه وبين زعيم حزب "أزرق - أبيض" بيني غانتيس، من أجل اختيار رئيس الوزراء، وذلك للهروب من جولة انتخابات ثالثة.