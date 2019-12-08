تفاصيل الحالة الجوية الساعات المقبلة.. وهل من منخفضات جديدة؟



وقال: "خلال يوم الأثنين، يطرأ إنخفاضاً على درجات الحرارة، لتصبح دون معدلاتها العامة بقليل، وتسود أجواء باردة بشكل لافت وماطرة على فترات في مناطق متفرقة لاسيما في الأجزاء الشمالية والوسطى، ويتوقع أن يتشكل الضباب خاصة فوق الجبال أحياناً".



وأضاف العلامي: "مع يوم الثلاثاء، ترتفع الحرارة قليلاً لتصبح حول معدلاتها العامة وتبقى الأجواء باردة بوجه عام وغائمة جزئياً الى غائمة أحياناً، وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من الأمطار خاصة في القسم الأول من النهار في مناطق و متفرقة واقل شمولية من اليوم السابق.



وأوضح الراصد الجوي، أن الاجواء ستستقر، يوم الأربعاء وترتفع الحرارة بصورة اضافية، في مقدمة كتلة هوائية باردة جديدة الخميس.



خاص دنيا الوطنأكد ليث العلامي الراصد الجوي، أن الأراضي الفلسطينية، تأثرت منذ فجر وصباح اليوم الأحد، بكتلة هوائية باردة، حيث هطلت زخات من الأمطار في مناطق متفرقة، وخاصة في شمال ووسط البلاد.وتوقع العلامي في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن يزداد تأثر الكتلة الهوائية الباردة، خلال ساعات متأخرة من الليلة، وفجر غدٍ الاثنين، وتكون مرافقة لمنخض جوي يتمركز فوق لبنان، لافتا إلى أنه هطول الامطار سيتمد ليشمل مناطق واسعة من فلسطين بما فيها جنوب الضفة الغربية والسواحل الجنوبية ، قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً.