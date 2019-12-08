اشتية يستقبل ممثل جنوب افريقيا لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

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رام الله - دنيا الوطن

استقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، ممثل جنوب افريقيا لدى فلسطين اشرف سليمان، لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية.



وثمن رئيس الوزراء دور سليمان في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيدا بدعم جنوب افريقيا المستمر لفلسطين على كافة الاصعدة.