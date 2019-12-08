شؤون فلسطينية

إدارة السجون تقمع الأسير أيمن الشرباتي عقب إحراقه لإحدى غرف سجن هداريم

إدارة السجون تقمع الأسير أيمن الشرباتي عقب إحراقه لإحدى غرف سجن هداريم
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية تواصل قمع وعزل الأسير أيمن الشرباتي، والذي أحرق أحدى غرف سجن هداريم قبل أيام ردا على جريمة قتل الأسير المريض سامي أبو دياك من خلال
الإهمال الطبي.

ولفتت الهيئة، أن إدارة السجون نقلت الأسير الشرباتي الى جهة غير معروفة بعد إحراقه الغرفة، قبل أن تعتدي عليه بالضرب والتنكيل من قبل قوات القمع التابعة لها.

وذكرت، أن الأسير الشرباتي 51 عاما من مدينة الخليل، اعتقل عام 1998 وحكم الاحتلال عليه بالسجن لمدة 100 عام، وكان قد نقل قبل نحو شهرين من سجن جلبوع الى سجن هداريم بعدما قام بإحراق علم إسرائيلي داخل ساحة المعتقل احتجاجا على
إعتداءات إدارة السجون على الأسرى بشكل متكرر.

أخبار ذات صلة

ما أهمية قرار الكونغرس الأمريكي المؤيد لحل الدولتين وكيف نستفيد منه فلسطينياً؟

ما أهمية قرار الكونغرس الأمريكي المؤيد لحل الدولتين وكيف نستفيد منه فلسطينياً؟

72 ساعة على حل الكنيست .. هل ينجح نتنياهو بالحفاظ على موقعه السياسي؟

72 ساعة على حل الكنيست .. هل ينجح نتنياهو بالحفاظ على موقعه السياسي؟

تفاصيل الحالة الجوية الساعات المقبلة.. وهل من منخفضات جديدة؟

تفاصيل الحالة الجوية الساعات المقبلة.. وهل من منخفضات جديدة؟

عريقات: يجب التركيز على ماهو واجب من أجل تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات

عريقات: يجب التركيز على ماهو واجب من أجل تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات

اشتية يستقبل ممثل جنوب افريقيا لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

اشتية يستقبل ممثل جنوب افريقيا لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل فرض العقوبات على الأسير نائل البرغوثي

هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل فرض العقوبات على الأسير نائل البرغوثي

خالد يدعو لتجديد شرعية النظام السياسي وانتفاضة شاملة وعصيان وطني

خالد يدعو لتجديد شرعية النظام السياسي وانتفاضة شاملة وعصيان وطني

قيادي بحماس يتحدث عن الهدنة طويلة الأمد وحقيقة المشاريع الاقتصادية بغزة

قيادي بحماس يتحدث عن الهدنة طويلة الأمد وحقيقة المشاريع الاقتصادية بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

عريقات: يجب التركيز على ماهو واجب من أجل تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات

عريقات: يجب التركيز على ماهو واجب من أجل تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات

اشتية يستقبل ممثل جنوب افريقيا لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

اشتية يستقبل ممثل جنوب افريقيا لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

إدارة السجون تقمع الأسير أيمن الشرباتي عقب إحراقه لإحدى غرف سجن هداريم

إدارة السجون تقمع الأسير أيمن الشرباتي عقب إحراقه لإحدى غرف سجن هداريم

هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل فرض العقوبات على الأسير نائل البرغوثي

هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل فرض العقوبات على الأسير نائل البرغوثي

خالد يدعو لتجديد شرعية النظام السياسي وانتفاضة شاملة وعصيان وطني

خالد يدعو لتجديد شرعية النظام السياسي وانتفاضة شاملة وعصيان وطني

اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﯾﻠﺘﻘﻲ ﻣﺒﻌﻮث اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﺨﺎص ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ

اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﯾﻠﺘﻘﻲ ﻣﺒﻌﻮث اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﺨﺎص ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ

الاحتلال ينقل الأسير الهندي المضرب عن الطعام منذ (75) يومًا لمستشفى &#34;أساف هروفيه&#34;

الاحتلال ينقل الأسير الهندي المضرب عن الطعام منذ (75) يومًا لمستشفى "أساف هروفيه"

العسيلي: نتطلع الى رؤية استثمارات عربية وإسلامية في دولة فلسطين

العسيلي: نتطلع الى رؤية استثمارات عربية وإسلامية في دولة فلسطين

منوعات

وصلة رقص لندى الكامل زوجة أحمد الفيشاوي في الشارع وتُهاجم المنتقدين: ياتافهين

وصلة رقص لندى الكامل زوجة أحمد الفيشاوي في الشارع وتُهاجم المنتقدين: ياتافهين

شيريهان تبهر متابعيها بإطلالة جديدة

شيريهان تبهر متابعيها بإطلالة جديدة

ويل سميث يدعم المصري مينا مسعود في أزمتة الأخيرة

ويل سميث يدعم المصري مينا مسعود في أزمتة الأخيرة

الفنانة صابرين في إطلالة جديدة بعد خلع الحجاب بشكل كامل

الفنانة صابرين في إطلالة جديدة بعد خلع الحجاب بشكل كامل

شاهد: بوراك أوزجيفيت يحبسُ الأنفاس بتلاوته للقرآن

شاهد: بوراك أوزجيفيت يحبسُ الأنفاس بتلاوته للقرآن

شاهد: سعودية تتحدى ميريام فارس بالرقص في حفل الرياض.. والفنانة ترد

شاهد: سعودية تتحدى ميريام فارس بالرقص في حفل الرياض.. والفنانة ترد

ابن أحلام يفاجئها على المسرح ويعترف بسبب استيائه منها على الملأ

ابن أحلام يفاجئها على المسرح ويعترف بسبب استيائه منها على الملأ

أول تعليق من درة على زواجها من نور الشريف قبل وفاته سراً

أول تعليق من درة على زواجها من نور الشريف قبل وفاته سراً

شاهد: هنا شيحة تكشف لأول مرة أسباب انفصالها عن أحمد فلوكس

شاهد: هنا شيحة تكشف لأول مرة أسباب انفصالها عن أحمد فلوكس

شاهد: تامر حسني يدخل (غينيس ريكوردز) كأكثر فنان مؤثر وملهم في العالم

شاهد: تامر حسني يدخل (غينيس ريكوردز) كأكثر فنان مؤثر وملهم في العالم

عربي

استمرار التظاهرات بلبنان ودعوة لتوفير مستلزمات المواطنين

استمرار التظاهرات بلبنان ودعوة لتوفير مستلزمات المواطنين

مصر.. الإعدام لأربعة مدانين في جريمة &#34;منيا القمح&#34;

مصر.. الإعدام لأربعة مدانين في جريمة "منيا القمح"

القضاء الجزائري يطالب باستجواب شقيق بوتفليقة.. والاخير يرفض الاجابة

القضاء الجزائري يطالب باستجواب شقيق بوتفليقة.. والاخير يرفض الاجابة

اغتيال مسؤول عسكري من المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن وتنظيم الدولة يتبنى

اغتيال مسؤول عسكري من المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن وتنظيم الدولة يتبنى