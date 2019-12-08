إدارة السجون تقمع الأسير أيمن الشرباتي عقب إحراقه لإحدى غرف سجن هداريم

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية تواصل قمع وعزل الأسير أيمن الشرباتي، والذي أحرق أحدى غرف سجن هداريم قبل أيام ردا على جريمة قتل الأسير المريض سامي أبو دياك من خلال

الإهمال الطبي.



ولفتت الهيئة، أن إدارة السجون نقلت الأسير الشرباتي الى جهة غير معروفة بعد إحراقه الغرفة، قبل أن تعتدي عليه بالضرب والتنكيل من قبل قوات القمع التابعة لها.



وذكرت، أن الأسير الشرباتي 51 عاما من مدينة الخليل، اعتقل عام 1998 وحكم الاحتلال عليه بالسجن لمدة 100 عام، وكان قد نقل قبل نحو شهرين من سجن جلبوع الى سجن هداريم بعدما قام بإحراق علم إسرائيلي داخل ساحة المعتقل احتجاجا على

إعتداءات إدارة السجون على الأسرى بشكل متكرر.