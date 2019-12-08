هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل فرض العقوبات على الأسير نائل البرغوثي

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رام الله - دنيا الوطن

أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بأن إدارة سجون الاحتلال تواصل فرض العقوبات على الأسير نائل البرغوثي (62 عاماً)، والمعتقل منذ (40) عاماً.



وأوضحت هيئة الأسرى أن محاميها تمكّن من زيارة الأسير البرغوثي في سجن "هداريم"، بعد نقل إدارة سجن "ايشل" له كإجراء قمعي، وعزله لمدّة أسبوع، وفرض غرامة مالية عليه وحرمانه من زيارة عائلته لمدّة شهر، بالإضافة إلى حرمانه من "الكنتينا" لمدّة شهر أيضاً، وذلك بذريعة إصداره لتصريحات بمناسبة دخوله عامه الأربعين في الاعتقال.



يذكر أن الأسير البرغوثي من بلدة كوبر قضاء رام الله، ويقضي أطول فترة اعتقال في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، علماً أنه كان قد أمضى (34) عاماً ونصف بشكل متواصل، وأفرج عنه خلال صفقة عام 2011، وأعاد الاحتلال اعتقاله عام 2014، وأعاد له الحكم السّابق بالمؤبد و(18) عاماً.