الديمقراطية: أداء القيادة الرسمية يفتقر للإرادة السياسية وهذا المعطل للخروج من "أوسلو"

أكد فهد سليمان، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن أداء القيادة الرسمية يفتقر إلى الإرادة السياسية، ويقوم على الارتجال، وهذا ما يعطل الخروج من "أوسلو"، وفق تعبيره.





جاء ذلك في كلمة له بالذكرى السنوية لرحيل القائدين عبد الغني هللو(أبو خلدون) عضو مكتب الجبهة الديمقراطية السياسي، واللواء خالد عبد الرحيم أمين سر لجنتها المركزية، حيث أقامت مهرجاناً جماهيرياً في دمشق، حضرته وفود سياسية مثلت فصائل العمل الوطني الفلسطيني، والأحزاب العربية السورية، واللجان والاتحادات الشعبية ووفود غفيرة من أبناء مخيمات دمشق والتجمعات السكانية الفلسطينية فيها.



وأشاد سليمان بالتاريخ النضالي للراحلين الكبيرين، وعرّج في حديثه على ضرورة تنظيم الانتخابات الشاملة بما في ذلك المجلس الوطني الفلسطيني، داعياً إلى مواجهة (صفقة القرن) بالخروج من أوسلو وحمل القيادة الرسمية مسؤولية تعطيل قرارات المجلس المركزي والمجلس الوطني.





ووصف أداءها بالإفتقار إلى الإرادة السياسية والغوص في الإرتجال، مستنداً إلى تجارب عدة في هذا المجال، من بينها قضية أموال المقاصة، وتغييب لجنة 25/7/2019 التي تشكلت لوضع آليات وخطط وقف العمل بالإتفاقيات مع دولة الاحتلال.





رام الله - دنيا الوطن