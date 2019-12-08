شؤون فلسطينية

اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﯾﻠﺘﻘﻲ ﻣﺒﻌﻮث اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﺨﺎص ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ

اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﯾﻠﺘﻘﻲ ﻣﺒﻌﻮث اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﺨﺎص ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي اليوم في العاصمة الإيطالية روما بمبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط السيدة سوزانا ترسال. بحث معها تصريحات وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو، معتبراً إياها تشجيعا لنتنياهو للقيام بخطوات ضم غور الأردن، وزيادة النشاط الاستيطاني.

كما ناقش معها مواقف الاتحاد الأوروبي. حيث عبر المالكي عن استيائه نتيجة التصويت السلبي لبعض دول الاتحاد الاوروبي على القرارات المتعلقة بفلسطين في الامم المتحدة وخصوصا عندما يتعلق الأمر بإسرائيل. وإن ذلك من شانه أن يمثل حصانه لإسرائيل لكي تستمر في انتهاكها للقانون الدولي.

من جانبها قالت  سوزانا تريستال أن مواقف الاتحاد الاوروبي ثابته ولم تتغير بخصوص الاستيطان وحل الدولتين، وسيستمر الاتحاد الاوروبي بدعم الشعب الفلسطيني.

وقد أكد المالكي على ترحيبه بالعمل مع القيادة الجديدة للاتحاد الأوروبي على تعزيز العلاقة مع الاتحاد الاوروبي من أجل الحفظ على دور الاتحاد الاوروبي في عملية السلام، وأضاف انه تحدث مع العديد من وزراء الخارجية في الاتحاد الاوروبي من اجل ان تبقى قضية فلسطين على طاولة الاتحاد الأوروبي بهدف تعزيز وتطوير زخم الدعم الأوربي لحقوق شعبنا في المحافل كافة. 

وشكر المالكي الاتحاد الأوروبي على استمراره في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات.

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