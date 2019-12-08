دولي

نتنياهو: تشكيل الحكومة منوط بغانتس أو ليبرمان

نتنياهو: تشكيل الحكومة منوط بغانتس أو ليبرمان
نتنياهو وليبرمان
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أن فرصة تشكيل الحكومة لا تزال قائمة، ولكنها تتطلب "إما أن يتغلب رئيس حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس على حق النقض - الفيتو الذي فرضه يائير لابيد، أو أن يغيّر رئيس حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان موقفه".

وكرر نتنياهو وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اقتراحه إجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الوزراء فقط، الأمر الذي رفضه غانتس مساء أمس. 

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، في كلمة ألقاها اليوم في مؤتمر صحيفة (ماكور ريشون)، المحسوبة على اليمين.

وتشهد الحلبة الحزبية خلال الأيام المقبلة تحركات كثيرة علنية وخفية لتشكيل حكومة، قبل انقضاء المهلة النهائية للقيام بذلك في منتصف ليلة الأربعاء – الخميس. 

وقد رفض رئيس (أزرق أبيض)، مساء أمس اقتراح نتنياهو إجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الوزراء فقط.

هذا وتظاهر اليوم طلاب مدارس ثانوية قبالة مقر (كنيست)، مطالبين بتشكيل حكومة ومنع الذهاب إلى انتخابات ثالثة.

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