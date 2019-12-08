شؤون فلسطينية

أبو هولي الاونروا لعبت دوراً حيوياً على مدار سبعة عقود بخدمة اللاجئين الفلسطينيين

أبو هولي الاونروا لعبت دوراً حيوياً على مدار سبعة عقود بخدمة اللاجئين الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي بان الأونروا لعبت دوراً مهما وحيويا على مدار سبعة عقود في تعزيز التنمية البشرية المستدامة لمجتمع اللاجئين وشكلت عامل استقرار للمنطقة مشدداً على ان الأونروا ستبقى قائمة في ظل غياب الحل السياسية لقضيتهم .

ولفت في بيان صحفي صادر عنه اليوم بمناسبة مرور 70 عاماً على تأسيس الأونروا وصدور القرار302 بان الأونروا بعد مرور 70 عاماً على تأسيسها كانت خير صديق للاجئين الفلسطينيين لامست مأساتهم وعايشت معانتهم ورحلات لجوئهم من خلال التزامها الثابت في تقديم خدمات التعليم والصحة والإغاثة والحماية للاجئين الفلسطينيين وكانت خير سفير لنقل مأساتهم إلى المحافل الدولية وحث المجتمع الدولي على حل قضيتهم طبقاً للقرار 194 .

واكد على ان الأونروا وقفت امام المؤامرات التي حيكت ضدها لإنهاء خدماتها وتجفيف مواردها المالية .

ورفض د. ابو هولي مساعي الادارة الامريكية وحكومة الاحتلال الإسرائيلية لانهاء دور الأونروا كمدخل لتصفية قضية اللاجئين واسقاط حق العودة لافتا الى ان المسعي الأمريكية - الاسرائيلية وحملات التشويه والتحريض ضدها لم تجد لها قبولا لدى المجتمع الدولي الذي دعم تجديد تفويض عمل الأونروا على مستوى اللجنة الرابعة في الجمعية العامة ، بأغلبية ساحقة وصلت إلى 170 دولة انطلاقاً من ايمانها بالدور الحيوي الكبير الذي تقوم به الاونروا ودعماً لحق العودة للاجئين الفلسطينيين، الذي يدعمه القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرار "194".

واكد على استمرار الاونروا في تقديم كافة خدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية والإغاثية لكل اللاجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة ومناطق عملياتها دون تقليص حتى يتم حل قضية اللاجئين حلاً عادلاً وشاملاً وفقاً لما ورد في القرار 194 .

وطالب ابو هولي الدول الاعضاء في الامم المتحدة للتصويت لصالح مشروع قرار تمديد ولاية عمل الاونروا الذي سيطرح للتصويت في الجمعية العامة في الثالث عشر من ديسمبر الحالي على غرار تصويتها في اللجنة الرابعة وبذات القوة والدعم .

ودعا الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية لدعم موازنة الأونروا والمساهمة بتمويل اضافي يساهم في سد العجز المالية في موازنتها بما يضمن استقرار موازنتها واستمرارية عملها وخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين ، مطالبا الدول التي جمدت مساعداتها عن الاونروا بإعادة صرفها .

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