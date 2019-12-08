شؤون فلسطينية

جامعة الأزهر تشارك في مؤتمر القمة السنوية لمؤتمر الابتكار في التعليم العالي

جامعة الأزهر تشارك في مؤتمر القمة السنوية لمؤتمر الابتكار في التعليم العالي
رام الله - دنيا الوطن
شاركت جامعة الأزهر-غزة في مؤتمر القمة السنوية لمؤتمر الابتكار في التعليم العالي والذي عقد في الدوحة بدولة قطر في الفترة من 19 إلى 20 نوفمبر 2019، وبتكليف من الأستاذ الدكتور أحمد التيان رئيس الجامعة؛ فقد شارك الأستاذ الدكتور عبد الخالق الفرا عضو هيئة التدريس بكلية العلوم ورئيس الجامعة السابق في أعمال المؤتمر، وقدم عرضاً وثائقياً عن جامعة الأزهر-غزة في جناح مؤسسة قطر ( حافظة إدارة التعليم العالي) بعنوان الحداثة والنجاحات في ظل التحديات جامعة الأزهر-غزة نموذجاً.

وخلال تواجده في دولة قطر قام الأستاذ الفرا ممثلاً عن الجامعة بزيارة المؤسسات الخيرية والمانحة بهدف تمويل بعض المشاريع التطويرية؛ المعدة مسبقاً من خلال وحدة المشاريع بالجامعة
وصرح الأستاذ الدكتور الفرا بأنه التقى سعيد تيجاني المدير التنفيذي للهلال الأحمر القطري رئيس مكتب آسيا بقطاع الاغاثة والتنمية الدولية في مقر المؤسسة بالدوحة، واصفاً اللقاء بالإيجابي والمثمر، حيث تقدم بالشكر والتقدير للهلال الأحمر القطري الذي قدم الكثير من الدعم للجامعة من خلال تمويل مشاريع حيوية منها: توريد أجهزة مختبرات كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، تطوير مختبر السموم، تأهيل مرافق مزرعة الجامعة، ترميم مباني الجامعة (الحرم الغربي) من الخارج، تطوير البنية التحتية للحرم الجامعي الجديد بما فيه مشروع الكهرباء.

وخلال اللقاء أبدى السيد تيجاني استعداده لتبني بعض المشاريع التطويرية للجامعة في مجالات القطاع الصحي، وتسلم من الأستاذ الدكتور الفرا مقترحات لأربعة مشاريع خاصة بتطوير مختبرات كلية العلوم الطبية التطبيقية ومعهد المياه والبيئة

كما قام الأستاذ الدكتور الفرا بزيارة لمؤسسة قطر الخيرية التقى خلالها السيد فيصل الفهيدة نائب المدير التنفيذي للمؤسسة، أطلعه على أوضاع الجامعة وعن الصعوبات الاقتصادية المستمرة والمتفاقمة في قطاع غزة، والتي حالت دون تمكن الطلبة من دفع الرسوم الجامعية، في إطار متابعة مشروع المؤسسة السابق، وقدم الأستاذ الدكتور الفرا مجموعة من مقترحات المشاريع للسيد الفهيدة لتطوير مختبرات كلية الهندسة، ملقياً وعداً بمحاولة تمويل بعضها في المستقبل القريب بإذن الله

وعلى هامش المؤتمر التقى الأستاذ الدكتور الفرا الأستاذ الدكتور مروان عورتاني وزير التربية والتعليم الفلسطيني، والسفير منير غنام سفير دولة فلسطين لدى قطر، ومستشار السفارة الدكتور/ يحيى الأغا، كما أجرت قناة الخليج الإعلامية لقاءً مصوراً مع الأستاذ الدكتور الفرا حول جامعة الأزهر-غزة وإمكاناتها وأنشطتها وفعالياتها.

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