دولي

إسرائيل تُعلن تأثر حركة الطيران ليومين متتاليين

إسرائيل تُعلن تأثر حركة الطيران ليومين متتاليين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي: إن حركة الملاحة الجوية الإسرائيلية ستشهد حالة من البطء ليومين متتالين، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي يجري مناورات عسكرية جوية، منذ صباح اليوم ولمدة يومين.

وحسب الموقع الإسرائيلي، فإن جيش الاحتلال يُجري مناورات لسلاح الجو، تؤثر على حركة الملاحة الجوية وحركة الطيران لكافة المقاتلات الإسرائيلية، سواء مروحيات أو طائرات مقاتلة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، أن هذه المناورات الجوية هي جزء من مناورات العام الجاري 2019. 

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