الاحتلال يصدر أمراً بمنع القيادي ديمتري دلياني من دخول البلدة القديمة بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أمراً يمنع القيادي في حركة فتح ورئيس التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المُقدّسة، ديمتري دلياني، من دخول البلدة القديمة من القدس او الاقتراب من بواباتها وأسوارها لمدة 15 يوماً مع غرامة قدرها 3000 الاف شيكل. وجاء القرار صباح اليوم قبيل الافراج عن دلياني بعد احتجازه والتحقيق معه في مُعتقل القشلة بالقدس على خلفية تنظيم مسار تراثي مقدسي وحفل اضاءة شجرة عيد الميلاد بالمدينة شارك فيه 1200 مقدسي ومقدسية بحسب تقديرات الامن الإسرائيلي.



وقال دلياني أن قرار الاحتلال منعه من دخول البلدة القديمة هو قرار ظالم لا يستند الى أي أسس إنسانية او قانونية، ويعكس حالة افلاس دولة الاحتلال سياسياً وأخلاقياً. كما أكد دلياني على أن منعه من دخول البلدة القديمة لا يعني وقف نشاطات التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة، مُشدداً على أن "فعاليات احياء عيد الميلاد المجيد كجزء من ثقافتنا الوطنية والحضارية والدينية ستستمر في القدس وخارجها."