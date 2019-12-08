نفتالي بينت: كل من يطلق الصواريخ على إسرائيل سيدفع الثمن

قال نفتالي بينت وزير جيش الاحتلال: "كل من يطلق الصواريخ على إسرائيل سيدفع الثمن"، بحسب ما جاء على موقع صحفية (معاريف) الإسرائيلية.

من جانبه، قال رئيس بلدية سديروت ألون ديفدي: " رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس حزب (أرزق أبيض) بيني غانتس وقادة الاحزاب الأخرى - استيقظوا .. استيقظوا، فقط عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة، ستحقق الهدوء والأمن لسكان سديروت وغلاف غزة".





وأضاف: "التقوا وتوحدوا وأقيموا حكومة طوارئ، حياة 80 ألف مستوطن -في الغلاف- تستحق هذا الجهد منكم"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن التهدئة استسلام من قبل إسرائيل، لأن حماس لن تسلم سلاحها.





يشار إلى أن طائرات الاحتلال الاسرائيلي، شنت فجر اليوم الأحد، عدة هجمات على مواقع تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة، ردا على إطلاق الصواريخ نحو المستوطنات المحيطة بالقطاع.وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي، قد قال في وقت سابق من اليوم الأحد: "إذا لزم الأمر سنشرع في عملية عسكرية كبرى في غزة ولن تكون هناك تهدئة طويلة ما لم يتوقف إطلاق الصواريخ بشكل تام".