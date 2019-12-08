إصابتان بالحصبة في الضفة الغربية.. وهذا مصير انفلونزا الطيور والخنازير

وأضاف النجار، لـ "دنيا الوطن": " كل شعبنا يتطعم ضد الحصبة، اللقاح هو لقاح مدمج ضد أربعة أمراض: الحصبة (Measles) والنكاف (Mumps) والحصبة الألمانية (Rubella) وجدري الماء(Varicella) أو كلقاح مدمج ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، يتم إعطاء التطعيم كجزء من روتين التطعيم في موعدين: في عمر 12 شهراً، في الصف الأول".





وحتى الأشخاص الأصحاء يمكن أن يصابوا بالإنفلونزا، لكنها تصيب على وجه الخصوص الأشخاص الذين تكون أجهزتهم المناعية معرّضة للخطر، وسيتعافى معظم هؤلاء الأشخاص في غضون بضعة أسابيع، لكن يمكن أن يصاب البعض بمضاعفات تشمل الجيوب الأنفية والتهابات الأذن، والالتهاب الرئوي، والتهابات القلب أو الدماغ.







وشدد على أن وزارة الصحة تتابع كل الحالات التي تصلها، ولا علاج لها، وأن الأمر يقتصر على أن يحتفظ المريض بوضعه الصحي والجسماني وضمان انخفاض الحرارة لديه، متابعاً: "من يصاب بها لمرة ثم يشفى يصبح لدية مناعة أبدية".وتعتبر الحصبة مرض شديد العدوى، يَنتُج عن فيروس يتضاعف في الفم والحلق لدى الطفل أو الشخص البالغ المصاب، وعندما يسعل شخص مصاب بالحصبة أو يعطس أو يتحدَّث، ينتشر الرذاذ الحامل للمرض في الهواء، حيث يمكن أن يستنشقه الآخرين.وقد يسقط الرذاذ الحامل للمرض أيضًا على سطحٍ ما، وبالتالي تظل نَشِطة ومعدية لعدة ساعات، يُصاب بالعدوى حوالي 90 بالمئة من الأشخاص المتواصلين مع شخص مصاب بالفيروس.من ناحية أخرى، قال الناطق باسم وزارة الصحة: هذا الموسم هو موسم الانفلونزا؛ لأن الفيروسات تنشط في الجو البارد، هناك إصابات بالضفة الغربية ولكنها عادية، ولم تصل لمرحلة نقول فيها أن لدينا وضع غير طبيعي من خلال عدد الإصابات الموجودة.وطالب النجار، المواطنين ممن لديهم حدة الإصابة عالية، وأعراضها تتجاوز قضية السيلان الأنفي والكحة وألم الصدر، ومن تتجاوز الأعراض لديهم أكثر من أسبوع مع حرارة مرتفعة زيارة قسم الطوارئ في المستشفى ليتم فحصه وتحديد وضعه، مستدركاً: "لأن الإنفلونزا مئة فايروس مختلف، بالتالي حدته تختلف من شخص لآخر والأمر يعتمد على مناعة الشخص نفسه بالإضافة للأدوية التي يأخذها بسبب أمراض مزمنة أخرى لديه.يمكن أن تودي الإنفلونزا بحياة الكثيرين بما يصل إلى 650 ألف شخص سنوياً ولا يمثل هذا سوى الوفيات التنفّسية، وبالتالي فإن التأثير المحتمل أعلى من ذلك كثيراً، وفق منظمة الصحة العالمية.ولتجنب الإصابة بالأنفلونزا، نصح النجار إلى أخذ اللقاحات ضد الإنفلونزا في الوقت المناسب، وأن وزارة الصحة تملك هذا اللقاح وقد قامت بتطعيم بعض الفئات الأشد خطورة أن يصابوا فيها، بالإضافة لتجنب الاحتكاك بالأشخاص المصابين لأن الإنفلونزا مرض يصيب الجهاز التنفسي.وأشار إلى الانتقال يكون في الأماكن المزدحمة كثيراً، واستخدام أغراض الأخرين المصابين، فعلى الشخص السليم تجيب ذلك، والإكثار من غسل اليدين، مستكملاً: "لا داعي لأن يقوم الناس بتقبيل بعضهم البعض أينما وجدوا والاكتفاء على التسليم باليد، وخصوصاً في بيوت العزاء والأعراس، فهذا عادة تؤدي إلى انتشار الفيروس بشكل كبير".وأكد النجار أن انفلونزا الطيور والخنازير موجودة في فلسطين، وتظهر حالات مصابة بها باستمرار، لكنها تحولت إلى إنفلونزا موسمية عادية، ويتم تشخصيها عندما تكون حدة الأعراض غير طبيعية عند شخص ما.