الاحتلال يجرف 27 دونما من أراضي كفر لاقف شرق قلقيلية

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رام الله - دنيا الوطن

جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 27 دونماً من أراضي قرية كفر لاقف شرق قلقيلية.



وأفاد رئيس مجلس قروي كفر لاقف نايف جبر، بأن آليات الاحتلال جرفت 27 دونما، بمحاذاة مستوطنة "قرني شمرون" الجاثمة على أراضي القرية بين مدينتي قلقيلية– ونابلس، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وقال جبر: "إن مواطنى القرية تمكنوا من التصدي لعمليات التجريف، وباشر المجلس القروي بالتواصل مع الجهات المختصة لتقديم لائحة شكوى بحق ما ترتكبه قوات الاحتلال".