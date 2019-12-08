فلسطين تترأس اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية





وتضم كل من فلسطين،السودان،السعودية،الإمارات، المغرب،تونس،لبنان،والصومال.



وأشار عطاري في كلمته الافتتاحية إلى تهنئة شعب السودان الشقيق بثورة ديسمبر المجيدة،متمنيا للسودان الشقيق دوام التقدم والازدهار، ناقلا تحيات القيادة والحكومة الفلسطينية والمزارع الفلسطيني إلى قيادة وحكومة وشعب السودان.



كما أشاد بالجهود المميزة التي تبذلها الادارة العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية لدعم العمل العربي المشترك لتطوير الزراعة العربية وتعزيز الأمن الغذائي العربي.



وتطرق أيضا إلى الزراعة في دولة فلسطين،والاستراتيجيات والخطط والبرامج الزراعية التي تتبناها الحكومة الفلسطينية لتطوير الزراعة ودعم صمود المزارع الفلسطيني وتمسكه بارضه وموارده في ظل التحديات التي يواجهها المزارع وخاصة

العقبات التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي والمتمثلة باستمرار سيطرته على الموارد الطبيعية،واستمرار حصار قطاع غزة،وسيطرته على المعابر والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.



وقد تم خلال اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية مناقشة العديد من القرارات الهامة، والتي تهدف إلى تعزيز العمل العربي المشترك في مجال الزراعة والأمن الغذائي.



كما تم اتخاذ العديد من القرارات وخاصة تطوير العمل في الشبكات العربية الزراعية المتخصصة التي تشرف عليها المنظمة وتشمل شبكة الموارد الوراثية النباتية وشبكة الموارد الوراثية الحيوانية وشبكة المرأة الريفية وشبكة تربية

الأحياء المائية وشبكة الموارد الرعوية،كذلك استحداث المركز العربي لريادة الأعمال الزراعية وإعداد الاستراتيجية الزراعية العربية المتوائمة مع أهدافالتنمية المستدامة 2030،وإطار رصد الأمن الغذائي في المنطقة العربية والإحصاءات الزراعية والسمكية العربية.



كما التقى عطاري في اجتماعات ثنائية وزير الزراعة والموارد الطبيعية في جمهورية السودان الشقيق وتم مناقشة آفاق التعاون المشترك بين البلدين، والتقى أيضا مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية وعقد اجتماعات مع الوفود العربية المشاركة بحضور سمير طه عبد الجبار سفير دولة فلسطين في

جمهورية السودان، وم. عبد الله لحلوح وكيل الوزارة، واحمد زكارنه وكيل مساعد الادارة والتخطيط .



رام الله - دنيا الوطنترأس الاستاذ رياض عطاري وزير الزراعة اجتماعات الدورةالخمسين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية المنعقدة في مقر المنظمة في مدينة الخرطوم، والتي استضافتها وزارة الزراعة والموارد الطبيعية في جمهورية السودان الشقيق،وبمشاركة وزراء الزراعة في الدول العربية اعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة.