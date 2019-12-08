الاردن: إصابة 27 طالباً ومعلماً إثر حريق في مدرسة حكومية













رام الله - دنيا الوطنأصيب 27 طالبا ومعلما بمدرسة حكومية في لواء الرمثا بمحافظة إربد بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المنبثق عن حريق شب في الطابق الأرضي وامتد إلى الطوابق العلوية للمدرسة، وفق مصادر في الدفاع المدني.من جهتها قالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني إن كوادر الدفاع المدني في مديرية دفاع مدني شرق اربد وبإسناد من مديريتي دفاع مدني غرب اربد وإنقاذ وإسناد الشمال تعاملت مع الحريق وقامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الرمثا الحكومي وجميعهم بحالة جيدة، بحسب ما جاء على موقع (الغد) الأردني.وأفادت إدارة الإعلام أنه تم إخلاء جميع طلاب المدرسة باستخدام السلالم وإخماد الحريق وطرد الدخان من جميع الطوابق باستخدام المعدات المخصصة لذلك، فيما وتشير الدلائل الأولية إلى أن سبب الحريق ناتج عن تماس كهربائي.